mike_ptn911

Михаил mike_ptn911

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Просто, эстетично, элегантно

Я представляю команду, занимающуюся веб-дизайном и дизайном мобильных

приложений. Делаем быстро, сроки не сдвигаем, бюджет не

увеличиваем. Наши работы отличаются простотой, понятностью и отсутствием лишних деталей, что выглядит элегантно в современном цифровом мире.

 

Чем занимаемся:

  • Проектирование и разработка веб-дизайна
  • Разработка дизайна мобильных приложений (как под Android, так и под iOS)
Навыки:

  • Прототипирование в Axure RP
  • Макетирование в Adobe Illustrator (в том числе и pixel perfect)
  • Знание гайдлайнов Material Design (Android) и Human Inteface (iOS)
По окончанию у вас на руках будут прототип, макеты с дизайном и сопровождающие их материалы.

 

Наше портфолио для ознакомления: https://www.behance.net/angryjack93