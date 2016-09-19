mike_ptn911

Просто, эстетично, элегантно

Я представляю команду, занимающуюся веб-дизайном и дизайном мобильных

приложений. Делаем быстро, сроки не сдвигаем, бюджет не

увеличиваем. Наши работы отличаются простотой, понятностью и отсутствием лишних деталей, что выглядит элегантно в современном цифровом мире.

Чем занимаемся:

Проектирование и разработка веб-дизайна

Разработка дизайна мобильных приложений (как под Android, так и под iOS)

Прототипирование в Axure RP

Макетирование в Adobe Illustrator (в том числе и pixel perfect)

Знание гайдлайнов Material Design (Android) и Human Inteface (iOS)

По окончанию у вас на руках будут прототип, макеты с дизайном и сопровождающие их материалы.

Наше портфолио для ознакомления: https://www.behance.net/angryjack93