mike_ptn911

Просто, эстетично, элегантно
Я представляю команду, занимающуюся веб-дизайном и дизайном мобильных
приложений. Делаем быстро, сроки не сдвигаем, бюджет не
увеличиваем. Наши работы отличаются простотой, понятностью и отсутствием лишних деталей, что выглядит элегантно в современном цифровом мире.
Чем занимаемся:
- Проектирование и разработка веб-дизайна
- Разработка дизайна мобильных приложений (как под Android, так и под iOS)
- Прототипирование в Axure RP
- Макетирование в Adobe Illustrator (в том числе и pixel perfect)
- Знание гайдлайнов Material Design (Android) и Human Inteface (iOS)
Наше портфолио для ознакомления: https://www.behance.net/angryjack93
Действие аккаунта приостановлено!