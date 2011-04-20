Переводы ЧЕШСКИЙ - РУССКИЙ, программы в Delphi, Step7 (STL)

Скулков Михаил Алексеевич (28.08.1985 г.р.) чешский язык

Контактная информация

Сот. тел.: +7-707-379-44-05

e@mail: [email protected]

ICQ: 5388892

Цель

Поиск работы в области переводов с чешского языка на язык русский и наоборот, где будут востребованы мой опыт, знания и личные качества. Желательно в качестве нештатного сотрудника или на частичную занятость.

Опыт работы

1995 - 2000 «IMS s.r.o.», Чешская республика. Должность нештатного сотрудника. Переводы деловой переписки, контрактов, соглашений, доверенностей, технической документации.

1998 - по настоящее время выполнение частных заказов (переводы).

2005 - по настоящее время «Независимая ассоциация переводчиков», Республика Казахстан. Должность нештатного сотрудника. Переводы различных документов, доверенностей, уставов ТОО, АО, технической документации и др.

2007 - по настоящее время ТОО «Golden Lion», Республика Казахстан. Должность нештатного сотрудника. Переводы различных документов, доверенностей и др.

2008 - по настоящее время ТОО «РостЭнергоРесурс», Россия. Нештатный переводчик. Переводы технических описаний, документаций и деловой переписки.

Образование

2004 - 2008 Алматинский многопрофильный технико-экономический колледж. Специальность: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем.

2004 - 2007 Воронежский Государственный Университет, филологический факультет, славянская филология (Чешский язык).

2008 - по настоящее время Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби, механико-математический факультет, специальность «Информационные системы».

Иные сертификаты

Siemens SITRAIN, Сертификат об окончании курса обучения компьютерной грамотности в рамках Программы снижения информационного неравенства в Республике Казахстан.

Языковые навыки

• Русский – родной,

• Чешский – в совершенстве,

• Английский – средний уровень (тех. документация по программированию без словаря).

Компьютерные навыки

• Среда разработки программного обеспечения Borland Developer Studio (языки программирования Delphi, C++, СУБД, SQL, клиент-серверные приложения),

• Macromedia Dreamweaver (HTML, CSS, JavaScript),

• Siemens Simatic (создание программ автоматизации процессов для программируемых логических контроллеров).

Дополнительные навыки

Опыт работы с переводом юридических, организационных и технических документов. Знание чешских стандартов правописания, культуры и обычаев.

Личные качества

Ответственен, коммуникабелен, целеустремлен, исполнителен, способен работать в интенсивном режиме, способен обучаться.

Хобби

Чтение, создание программ и утилит.