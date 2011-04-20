Скулков Михаил Алексеевич (28.08.1985 г.р.) чешский язык
Контактная информация
Сот. тел.: +7-707-379-44-05
e@mail: [email protected]
ICQ: 5388892
Цель
Поиск работы в области переводов с чешского языка на язык русский и наоборот, где будут востребованы мой опыт, знания и личные качества. Желательно в качестве нештатного сотрудника или на частичную занятость.
Опыт работы
1995 - 2000 «IMS s.r.o.», Чешская республика. Должность нештатного сотрудника. Переводы деловой переписки, контрактов, соглашений, доверенностей, технической документации.
1998 - по настоящее время выполнение частных заказов (переводы).
2005 - по настоящее время «Независимая ассоциация переводчиков», Республика Казахстан. Должность нештатного сотрудника. Переводы различных документов, доверенностей, уставов ТОО, АО, технической документации и др.
2007 - по настоящее время ТОО «Golden Lion», Республика Казахстан. Должность нештатного сотрудника. Переводы различных документов, доверенностей и др.
2008 - по настоящее время ТОО «РостЭнергоРесурс», Россия. Нештатный переводчик. Переводы технических описаний, документаций и деловой переписки.
Образование
2004 - 2008 Алматинский многопрофильный технико-экономический колледж. Специальность: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем.
2004 - 2007 Воронежский Государственный Университет, филологический факультет, славянская филология (Чешский язык).
2008 - по настоящее время Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби, механико-математический факультет, специальность «Информационные системы».
Иные сертификаты
Siemens SITRAIN, Сертификат об окончании курса обучения компьютерной грамотности в рамках Программы снижения информационного неравенства в Республике Казахстан.
Языковые навыки
• Русский – родной,
• Чешский – в совершенстве,
• Английский – средний уровень (тех. документация по программированию без словаря).
Компьютерные навыки
• Среда разработки программного обеспечения Borland Developer Studio (языки программирования Delphi, C++, СУБД, SQL, клиент-серверные приложения),
• Macromedia Dreamweaver (HTML, CSS, JavaScript),
• Siemens Simatic (создание программ автоматизации процессов для программируемых логических контроллеров).
Дополнительные навыки
Опыт работы с переводом юридических, организационных и технических документов. Знание чешских стандартов правописания, культуры и обычаев.
Личные качества
Ответственен, коммуникабелен, целеустремлен, исполнителен, способен работать в интенсивном режиме, способен обучаться.
Хобби
Чтение, создание программ и утилит.