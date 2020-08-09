Михаил Батищев mike_steffensonmike_steffenson
21 годУкраина/Донецк
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Озвучка текстов на заказ!
Доброго времени суток! Меня зовут Михаил и я занимаюсь озвучкой текстов любого характера. Без проблем предоставлю свой голос для озвучки рекламы, статей, видео, персонажей и т.п. С радостью возьмусь за любой проект :)
Помимо озвучки провожу доработку аудио для особой чистоты и качества фонограммы.
Увлекаюсь чтением литературы, ходил на курсы вокала.
Тембр голоса: баритон, молодой. Языки озвучки: Русский, Украинский
Портфолио
- Стихотворение47 просмотров
- Визитка33 просмотра
- Пример озвучки трёх фрагментов текстов47 просмотров