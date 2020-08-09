Озвучка текстов на заказ!

Доброго времени суток! Меня зовут Михаил и я занимаюсь озвучкой текстов любого характера. Без проблем предоставлю свой голос для озвучки рекламы, статей, видео, персонажей и т.п. С радостью возьмусь за любой проект :)

Помимо озвучки провожу доработку аудио для особой чистоты и качества фонограммы.

Увлекаюсь чтением литературы, ходил на курсы вокала.

Тембр голоса: баритон, молодой. Языки озвучки: Русский, Украинский