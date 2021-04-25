Моя цель - предоставить хороший качественный звук для вас!
Работая со мной вы экономите:
⦁ Деньги - качественная обработка ваших аудио-сигналов, которые будут хорошо звучать где угодно, что существенно экономит ваш бюджет и не требует дополнительных затрат
⦁ Время - на хорошую плотную обработку нужно время и опыт понимание звука. Открыв аудиоредактор всего не спрогнозируешь, я сам проходил через это. На основе моего опыта я помогу вам добиться желаемого результата. Минимум вопросов, максимальный результат.
⦁ Нервы - просьбы, правки и пожелания уже включены в стоимость работы . Так, что, если вы пропустили ряд мелочей, они будут внесены без лишних споров и затрат!!!Со мной удобно работать, и мне важно, чтобы клиент остался доволен!
Связь:Telegram:@Mikeekr
E-mail:[email protected]
Ответственность:
-Готов приступить уже!
-Всегда довожу дела до конца!
-Не нарушаю сроков!
-Всегда на связи!
Свою работу выполняю в Live и Studio one