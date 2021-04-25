Только качественно и в срок, "Обработка звука для цифровых Площадок и Соцсетей, Мастеринг под ваши нужды, Сведенье, Очистка звука от шума

Моя цель - предоставить хороший качественный звук для вас!

Работая со мной вы экономите:

⦁ Деньги - качественная обработка ваших аудио-сигналов, которые будут хорошо звучать где угодно, что существенно экономит ваш бюджет и не требует дополнительных затрат

⦁ Время - на хорошую плотную обработку нужно время и опыт понимание звука. Открыв аудиоредактор всего не спрогнозируешь, я сам проходил через это. На основе моего опыта я помогу вам добиться желаемого результата. Минимум вопросов, максимальный результат.

⦁ Нервы - просьбы, правки и пожелания уже включены в стоимость работы . Так, что, если вы пропустили ряд мелочей, они будут внесены без лишних споров и затрат!!!Со мной удобно работать, и мне важно, чтобы клиент остался доволен!

Связь:Telegram:@Mikeekr

E-mail:[email protected]

Ответственность:

-Готов приступить уже!

-Всегда довожу дела до конца!

-Не нарушаю сроков!

-Всегда на связи!

Свою работу выполняю в Live и Studio one