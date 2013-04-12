mikelanjelo89

Гарантированный план работ на каждый месяц: 30 описаний в месяц на русском 30 переводов описаний на английский(желательно, но если просто пишете очень круто только на русском-тоже рассматриваю) Также периодически хочу ...
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- Продающие тексты25 заявокЗакрыт6 лет назад
53 фотографии. Нужно: 1)убрать тени сережки 2)сделать обычный "магазинный белый фон" на некоторых из них. На некоторых он уже есть. 3)Также просьба отдельно еще сохранить каждое украшение без фона, чтобы ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $50
1)Перенести содержимое сайта с swjewellery.com на milanajewelry.ru 2)В вариантах оплаты добавить paypal и проверить его работу. 3)добавить zoom на карте товара 4)рекомендуемые товары отображаются по 2 в ряду, хотелось бы по 3, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $250
Доброго времени суток! Имеется интернет-магазин по адресу swjewelry.ru. Хостинг от Ru-Center. Необходимо его немного доработать и отладить: 1)Найти где же находится все-таки находится логотип темы магазина(к сожалению не там где логотипы шаблона), тема называется ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
6 лет назад
Joomla
Спасибо, все отлично
Ответный отзыв
Результатом доволен, спасибо за работу
$1
10 баллов
7 лет назад
Отличный заказчик, быстро отвечает и оплачивает. Было приятно и легко работать. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень доволен, сделано качественно, на связь быстро выходил, не тянул. Все что нужно.
$33
10 баллов
12 лет назад
Joomla
Четкое ТЗ, оплата вовремя, спасибо!
Ответный отзыв
Большое спасибо Антону за выполненную работу. Все пожелания были учтены, терпеливо рассказано как эти изменения проводились. Все качественно, в срок и с максимальной вежливостью.