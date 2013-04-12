mikelanjelo89

Степан mikelanjelo89

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Описание ювелирки для инстаграмм

    Гарантированный план работ на каждый месяц: 30 описаний в месяц на русском 30 переводов описаний на английский(желательно, но если просто пишете очень круто только на русском-тоже рассматриваю) Также периодически хочу ...

    Продающие тексты25 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Белый фон фотографий, убрать тени

    53 фотографии. Нужно: 1)убрать тени сережки 2)сделать обычный "магазинный белый фон" на некоторых из них. На некоторых он уже есть. 3)Также просьба отдельно еще сохранить каждое украшение без фона, чтобы ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработка и отладка сайта (virtuemart, joomla)

    $50

    1)Перенести содержимое сайта с swjewellery.com на milanajewelry.ru 2)В вариантах оплаты добавить paypal и проверить его работу. 3)добавить zoom на карте товара 4)рекомендуемые товары отображаются по 2 в ряду, хотелось бы по 3, ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработка и отладка сайта (virtuemart, joomla)

    $250

    Доброго времени суток! Имеется интернет-магазин по адресу swjewelry.ru. Хостинг от Ru-Center. Необходимо его немного доработать и отладить: 1)Найти где же находится все-таки находится логотип темы магазина(к сожалению не там где логотипы шаблона), тема называется ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

anton_p_del
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 отзывов
$50
10 баллов
6 лет назад
Доработка и отладка сайта (virtuemart, joomla)
Joomla
Спасибо, все отлично
Результатом доволен, спасибо за работу
Ответный отзыв
CREOLIT
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Белый фон фотографий, убрать тени
Отличный заказчик, быстро отвечает и оплачивает. Было приятно и легко работать. Рекомендую.
Очень доволен, сделано качественно, на связь быстро выходил, не тянул. Все что нужно.
Ответный отзыв
anton_p_del
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 отзывов
$33
10 баллов
12 лет назад
Доработка и отладка сайта (virtuemart, joomla)
Joomla
Четкое ТЗ, оплата вовремя, спасибо!
Большое спасибо Антону за выполненную работу. Все пожелания были учтены, терпеливо рассказано как эти изменения проводились. Все качественно, в срок и с максимальной вежливостью.
Ответный отзыв