mikelisovskiy

Опытный переводчик-фрилансер

Если Вы ищете внештатного переводчика, то, пожалуйста, рассмотрите мою кандидатуру. Я обладаю 4-летним опытом в области перевода, работая со следующими предметными областями: юриспруденция, финансы и медицина.

Признанный работодателями как быстрообучаемый и ответственный сотрудник, я с нетерпением жду возможности применить свои сильные стороны для Вашей организации. Пожалуйста, обращайтесь ко мне за любой дополнительной информацией, которая остается неясной из моего резюме, и которая необходима Вам для кадровой работы. Учитывая вышесказанное, я полагаю, что наше сотрудничество окажется взаимовыгодным. Жду Вашего ответа.

С уважением, Михаил Лисовский