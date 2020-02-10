mikeproject

Шаблона для сайта + скрипт
- $85Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $115
Парсинг сайтаВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо сделать редизайн сайта по теме "сказки для детей". Хочется сделать более современным, добавить фишки которые используют конкуренты и сделать лучше чем у них. Просьба указывать цену и сроки. Сайт на Wordpress, текущий шаблон в ...Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт5 лет назад
- $40
1) программирование своих виджетов 2) рейтинг записи и кол-во просмотров. внедрять готовые плагины. 3) похожие/популярные записи внутри записиВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $110Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $78Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо перенести сайт с HTML на Wordpress. Изначально он был на WP, но после того как полетел диск на хостинге пришлось выкачивать из Вебархива. Необходимо перенести шаблон, контент, сохранить структуру урл и функционал. На сайте ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен дизайн-проект мансарды в многоквартирном доме. Общая площадь 82 кв.м. Перепады высот от 1.5 по 4.5 метров. Стиль минимализм. Проект нужен с электрикой, сантехникой, визуализацией в 3D и т.д. Мебель будет преимущественно белая. Детскую комнату ...Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте! Необходимо разработать аналог сайта (см. скриншот) на Wordpress. Просьба указывать сроки и стоимость. Требуется полная копия + парсинг контента. p.s. Ищу программиста для постоянного сотрудничества.Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад