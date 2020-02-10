mikeproject

Михаил mikeproject

 
36 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$85
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

bashkir86_del
Руслан 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
68 отзывов
$115
10 баллов
5 лет назад
Парсинг сайта
Рекомендую!
Все отлично! Рекомендую.
Ответный отзыв
bashkir86_del
Руслан 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
68 отзывов
$85
10 баллов
5 лет назад
Шаблона для сайта + скрипт
Рекомендую!
Все ок!
Ответный отзыв
bashkir86_del
Руслан 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
68 отзывов
$40
10 баллов
5 лет назад
Перенос сайта с HTML на Wordpress: Этап 3-й (виджеты, плагины)
HTMLWordPress
Рекомендую!
Все отлично!
Ответный отзыв
bashkir86_del
Руслан 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
68 отзывов
$110
10 баллов
5 лет назад
Перенос сайта с HTML на Wordpress: Этап 2-й (перенос макета)
HTMLWordPress
Рекомендую!
Отличный исполнитель, все сделал четко и быстро.
Ответный отзыв
bashkir86_del
Руслан 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
68 отзывов
$78
10 баллов
5 лет назад
Перенос сайта с HTML на Wordpress: Этап 1-й (перенос контента)
HTMLWordPress
Рекомендую!
Все отлично! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
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