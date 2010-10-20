Сайдинг, металлочерепица, мягкая кровля, композитная черепица, фальцевая кр

Торгово-строительная компания Русь Строй предлагает услуги по монтажу: монтаж кровли и фасада. А также продажа кровельных материалов и фасадных материалов. В нашем ассортименте: сайдинг, металлочерепица, мягкая кровля, композитная черепица, фальцевая кровля, водостоки, мансардные окна и многое другое.сайдинг, металлочерепица, мягкая кровля, композитная черепица, фальцевая кровля, водостоки, мансардные окна и многое другое. Доставка фасадных и кровельных материалов осуществляется по Москве и московской области. Звоните прямо сейчас! (495) 729-42-39.