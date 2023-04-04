mikestroganov

UX/UI designer

Общительный молодой человек , открыт к новым предложениям. Готов к переезду в другой город.

Разрабатываю прототипы интерфейсов для сайтов, приложений, программ, личного кабинет;

Разрабатываю дизайн и логику для CRM систем;

Проектирую и рисую UX/UI дизайн-макетов: десктоп + адаптивы (мобильные версии);

Создаю презентаций для компаний;

Подготавливаю креативы и макеты для рекламы, соцсетей, баннеров;

//// ССЫЛКА НА МОЕ ПОРТФОЛИО: https://www.behance.net/bus_green172b

Ссылки для проектов на проекты в фигма по запросу

- сбор информации о проекте и его аудитории,

- проектирование пользовательских сценариев, разработка стиля, составление инструкций по шрифтам, цветам и размерам,

- создание макетов и прототипов;

- отрисовка интерфейса в графических редакторах (figma, photoshop )

Обо мне: у меня имеется коммерческий опыт работы с дизайном CRM систем, интернет магазинов, сайтов недвижимости и крупных торговых проектов.

Вот ссылка на моё портфолио где вы сможете ознакомиться с некоторыми моими работами

https://www.linkedin.com/in/mikhail-strohanau-86494a102/

https://www.behance.net/bus_green172b

Спасибо! С удовольствием побеседую с вами на интервью. И скину ссылки на проекты при необходимости)

Вот моя почта для связи:

[email protected]

И немного о себе) Амбициозный, голодный до работы и хороших проектов дизайнер. В поиске команды и компании мечты, подозреваю это вы)))

Хочу показать и немного рассказать о моих последних проектах:

1) Веб сайт для жилого комплекса (проект ещё в разработке, отрисовывался сайт, личный кабинет пользователя, мобильная версия, логотип) разрабатовался без ТЗ

https://www.figma.com/file/oBA8hwot3tk1SlWZb5vZgJ/%D0%96%D0%9A-_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81_?node-id=0%3A1

2) Лендинг объединяющий проекты Торгового дома Адверсус

https://adversus-td.ru/

3) Интернет - магазин для Энергетического напитка Coffee Cola (для торгового дома Adversus)

https://coffeecola.ru/

4) Интернет -магазин для Энергетического напитка Bizon Energy

https://bizon-energy.ru

5) CRM система для онлайн гипермаркета была старая CRM надо было изменить дизайн улучшить функциона и добавить новый (Возможность обучение сотрудника, проведение тестов, оформлять заказы, размещать вакансии, планировать и организовывать встречи, управлять сотрудниками, управлять заказаим и клиентами и тд) и мобильная версия

цск.com

5) Экосистема для продажи и управление своим магазином ( включает в себя 2 CRM системы (для администраторов и партнеров), интернет магазин, 2 лендинга ( для клиентов и партнеров), и экосистему где представлены все магазины

http://zumzak.ru

http://zumzak.ru/categories

http://shop.zumzak.ru/

http://admin.zumzak.ru/clients

http://partners.zumzak.ru/

http://clients.zumzak.ru