Фабрика обуви «Анфиса» это отечественное предприятие, которое занимается производством широкого ассортимента обуви высокого качества. У нас Вы найдете модели для детей различного возраста, женщин и мужчин, а также шлепки и тапочки. Продукция компании неоднократно награждалась медалями и грамотами на различных конкурсах, что говорит о ее высоком качестве и, что немаловажно, оригинальном дизайне.

Вся обувь изготовлена из натуральных материалов отечественного производства, клеевого метода крепления на подошве микропористая резина. Вся обувь имеет сертификаты и высокое качество производства.

Предприятие постоянно расширяет рынки сбыта и использует новейшие технологии при производстве – что говорит о современности производства.

Преимущества наших тапочек: очень теплые и удобные, не имеют запаха даже после длительной носки, экологичные, долговечные, красивые. Еще одним преимуществом является цена на нашу обувь – поверьте, вы будете приятно удивлены нашим ценам.

ООО «Анфиса» также заинтересовано в поиске сотрудничества по материалам и комплектующим.