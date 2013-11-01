mikhail-ljannik

Опыт работы

Инженер

с 11.2013 по 01.2014 (2 месяца)

ДнепрВНИПИэнергопром (Проектный институт)

Инженер-конструктор

с 09.2012 по 10.2013 (1 год 1 месяц)

ПАО "ЕВРАЗ - ДМЗ им. Петровского" (Проектно-конструкторский отдел)

Образование

Высшее

с 09.2008 по 06.2013

Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени В. Лазаряна, Мосты и тоннели, Днепропетровск

Профессиональные и другие навыки

PHP — начинающий(junior), использую в настоящее время

ООП — начинающий(junior), использую в настоящее время

MySQL — начинающий(junior), использую в настоящее время

Adobe Photoshop — начинающий, использую в настоящее время

HTML — средний(junior), использую в настоящее время, 1 год опыта

CSS — средний(junior), использую в настоящее время, 1 год опыта

JavaScript,jQuery,Ajax — начинающий, использую в настоящее время

CMS Joomla — начинающий, использую в настоящее время, 1 год опыта

CMS WordPress — начинающий, использую в настоящее время

Работа в "КОМПАС" — эксперт, 1 год назад, 1 год опыта

Работа в "AutoCAD" — эксперт, 1 год назад, 4 года опыта

О себе

Начинающий программист начавший изучение с 01.2014 основам программирования. Изучение в домашних условиях,но интенсивное,так как есть желание и понимание в этой отрасли.

Тестовый сайт на cms Joomla - ljannik-testjoomla.meximas.com

Тестовая верстка- mikhailljannik.meximas.com

Деловые и личные качества:

- ответственность, коммуникабельность, честность

- полная отдача выполняемой работе

Увлечения:музыка (игра на акустической и электрогитаре),наука (география, технологии), литература (чтение книг на английском языке).