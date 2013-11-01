mikhail-ljannik

Михаил Лянник mikhail-ljannikmikhail-ljannik
Опыт работы
Инженер
с 11.2013 по 01.2014 (2 месяца)
ДнепрВНИПИэнергопром (Проектный институт)
Инженер-конструктор
с 09.2012 по 10.2013 (1 год 1 месяц)
ПАО "ЕВРАЗ - ДМЗ им. Петровского" (Проектно-конструкторский отдел)
Образование
Высшее
с 09.2008 по 06.2013
Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени В. Лазаряна, Мосты и тоннели, Днепропетровск
Профессиональные и другие навыки
PHP — начинающий(junior), использую в настоящее время
ООП — начинающий(junior), использую в настоящее время
MySQL — начинающий(junior), использую в настоящее время
Adobe Photoshop — начинающий, использую в настоящее время
HTML — средний(junior), использую в настоящее время, 1 год опыта
CSS — средний(junior), использую в настоящее время, 1 год опыта
JavaScript,jQuery,Ajax — начинающий, использую в настоящее время
CMS Joomla — начинающий, использую в настоящее время, 1 год опыта
CMS WordPress — начинающий, использую в настоящее время
Работа в "КОМПАС" — эксперт, 1 год назад, 1 год опыта
Работа в "AutoCAD" — эксперт, 1 год назад, 4 года опыта
О себе
Начинающий программист начавший изучение с 01.2014 основам программирования. Изучение в домашних условиях,но интенсивное,так как есть желание и понимание в этой отрасли.
Тестовый сайт на cms Joomla - ljannik-testjoomla.meximas.com
Тестовая верстка- mikhailljannik.meximas.com
Деловые и личные качества:
- ответственность, коммуникабельность, честность
- полная отдача выполняемой работе
Увлечения:музыка (игра на акустической и электрогитаре),наука (география, технологии), литература (чтение книг на английском языке).