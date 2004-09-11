mikhail_123

Нефедов Михаил Борисович
ВОЗРАСТ
24 ГОДА
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
СПб Граждансий пр. 9 корп. 8 кв. 20
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Холост
ДЕТИ
Нет
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
Java, С/ С++, Pascal,
JBuilder, C++ Builder, Delphi, Visual C++
знаком с UML, HTML и JavaScript
Хорошее знание ООП
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
Английский (свободное чтение технической документации).
ОБРАЗОВАНИЕ
Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет
Факультет технической кибернетики
Кафедра Информационных и Управляющих Систем
Инженер-системотехник по специальности
"Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем"
ОПЫТ РАБОТЫ
11.09.04-13.04.05 компания Ectaco.
Разрабатывал карманные словари с использованием Visual C++ 6.0, SourceSafe, StarTeam