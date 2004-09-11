mikhail_123

Гость mikhail_123

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад

Нефедов Михаил Борисович

ВОЗРАСТ

24 ГОДА

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

СПб Граждансий пр. 9 корп. 8 кв. 20

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Холост

ДЕТИ

Нет

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Java, С/ С++, Pascal,

JBuilder, C++ Builder, Delphi, Visual C++

знаком с UML, HTML и JavaScript

Хорошее знание ООП

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

Английский (свободное чтение технической документации).

ОБРАЗОВАНИЕ

Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет

Факультет технической кибернетики

Кафедра Информационных и Управляющих Систем

Инженер-системотехник по специальности

"Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем"

ОПЫТ РАБОТЫ

11.09.04-13.04.05 компания Ectaco.

Разрабатывал карманные словари с использованием Visual C++ 6.0, SourceSafe, StarTeam

JavascriptHTMLDelphi