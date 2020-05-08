mikhail_chay

Михаил mikhail_chay

 
20 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Aудио и видео монтаж

В совершенстве владею Sony Vegas pro.

ответственно отношусь к своей работе.

К каждому заданию подхожу с креативом,но не забываю про желания заказчика.

Портфолио

Отзывы заказчиков

krutkost
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Срочно! Нужен монтаж видео
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!