Aудио и видео монтаж
В совершенстве владею Sony Vegas pro.
ответственно отношусь к своей работе.
К каждому заданию подхожу с креативом,но не забываю про желания заказчика.
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Портфолио
- Видео для ютуб канала99 просмотров
- Футажик для блогера77 просмотров
- Геймплей из игры Battlefield V91 просмотр
- Красивые кадры из Red Dead Redemption 2107 просмотров
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!