mikhail_mik

Web UI/UX Designer

﻿Имею богатый опыт работы, глубокие знания в сфере UI/UX дизайна, всегда работаю на отличный результат и качество. Воплощаю креативные и свежие идеи.

Мой главный принцип в создании дизайна:

для меня не существует аргумента "я это сделал, потому что это красиво, так лучше и. т. д.". Каждое принятое мною дизайнерское решение основывается на принципах UI/UX дизайна и психологии пользователя. Ведь не всегда то, что может выглядеть лучше и не является обоснованным решением, будет практичнее и принесет пользу.

Я горю своим делом и стремлюсь, вкладывая себя, улучшить мир посредством улучшения качества дизайна и продукта в целом.