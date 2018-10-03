Знания, навыки, умения:
HTML5,CSS3,
Jаvаscript jQuery.
Bootstrap 3,4.
Блочная фиксированная / резиновая верстка.
Адаптивная верстка.
Responsive.
Кроссбраузерность(Chrome, Firefox, InternetExplorer, Safari Mac OS, Opera, Yandex, iOS, Android, Windows Phone)
Parallax scrolling.
Аккуратный, логичный, продуманный код.
Соблюдение стандартов W3C.
SEO-верстка.
Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
Реализация pixel perfect.
CMS: Wordpress.
Способы связи: тел +380 073 499 52 56