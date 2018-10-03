mikhailod

Михаил mikhailod

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Знания, навыки, умения:

HTML5,CSS3,

 Jаvаscript jQuery.

Bootstrap 3,4.

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Responsive.

Кроссбраузерность(Chrome, Firefox, InternetExplorer, Safari Mac OS, Opera, Yandex, iOS, Android, Windows Phone)

Parallax scrolling.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C.

SEO-верстка.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Реализация pixel perfect.

CMS: Wordpress.

Способы связи: тел +380 073 499 52 56