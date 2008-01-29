Живу в Италии на острове Сардиния, в этом году праздную свое совершеннолетие и уже сумел достичь двух лет стажа в двух креативных студиях как программист и аниматор. Первая была онлайн-кооп с казахстанской студией http://www.whitehill.kz. Теперь работаю уже в оффисе в мега Thanit (http://www.thanit.com), которая с моим приходом обрела еще болюю креативность в идеях и динамичность в исполнении. Не смотрю назад а в голове с каждым днем новая искра которая со временем переходит в пламя и в расцвет
Портфолио
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