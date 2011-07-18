mikhailtinum

Образование:- 1999 – 2001гг. Санкт –Петербургский социальный техникум,- 2001 – 2007гг. Санкт –Петербургский государственный университет, юридический факультет. Место работы:- 2008 – 2009гг. УФССП поСаратовской области, судебный пристав – исполнитель специализировался на

взыскание налогов с физич. и юрид. лиц и других обязательных платежей, а также

занимался розыском должников и их имущества;- 2009 – 2010гг. Жилищный отделМУ «Комитет имущественных отношений» МО «Мирнинский район» Республики Саха

(Якутия), главный специалист юрисконсульт: вел прием граждан, переписку с

организациями, органами власти, правоохранительными органами; осуществлял

защиту прав и интересов Администрации МО «Мирнинский район» РС (Я) в судах

общей юрисдикции по жилищным вопросам; представлял интересы Администрации МО

«Мирнинский район» РС (Я) в организациях, правоохранительных органах и т.д.;

участвовал в выездных комиссиях по рассмотрению вопроса пригодности, либо

непригодности жилых помещений для проживания.- с февраля 2011г. по декабрь2011г. - ГУК «Государственный Волжский русский народный хор им. П. М.

Милославова» юрисконсульт: ведение переписки с органами власти, организациями;

консультирование работников учреждения по вопросам трудового права; проверка

внутренних нормативных актов на соответствие законодательству РФ; составление

государственных контрактов и документов в соответствии с ФЗ от 21.07.2005 г. №

94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания

услуг для государственных и муниципальных нужд»; составление договоров;- с декабря 2011 года по март2014 года – ЗАО «Самарагорэнергосбыт» юрисконсульт: ведение переписки с

надзорными органами, организациями, потребителями: оформление договоров,

проверка документов по проведению торгов (ФЗ от 18.07.2011г. №223) на

соответствие законодательству РФ; защита интересов Организации в арбитражных

судах;- с апреля 2014 года по настоящеевремя ЗАО «СГЭС» ведущий юрисконсульт: ведение переписки с надзорными органами,

организациями, потребителями: оформление договоров, проверка документов по

проведению торгов (ФЗ от 18.07.2011г. №223) на соответствие законодательству

РФ; защита интересов Организации в арбитражных судах