mikhailtinum

Образование:- 1999 – 2001гг. Санкт –Петербургский социальный техникум,- 2001 – 2007гг. Санкт –Петербургский государственный университет, юридический факультет. Место работы:- 2008 – 2009гг. УФССП поСаратовской области, судебный пристав – исполнитель специализировался на
взыскание налогов с физич. и юрид. лиц и других обязательных платежей, а также
занимался розыском должников и их имущества;- 2009 – 2010гг. Жилищный отделМУ «Комитет имущественных отношений» МО «Мирнинский район» Республики Саха
(Якутия), главный специалист юрисконсульт: вел прием граждан, переписку с
организациями, органами власти, правоохранительными органами; осуществлял
защиту прав и интересов Администрации МО «Мирнинский район» РС (Я) в судах
общей юрисдикции по жилищным вопросам; представлял интересы Администрации МО
«Мирнинский район» РС (Я) в организациях, правоохранительных органах и т.д.;
участвовал в выездных комиссиях по рассмотрению вопроса пригодности, либо
непригодности жилых помещений для проживания.- с февраля 2011г. по декабрь2011г. - ГУК «Государственный Волжский русский народный хор им. П. М.
Милославова» юрисконсульт: ведение переписки с органами власти, организациями;
консультирование работников учреждения по вопросам трудового права; проверка
внутренних нормативных актов на соответствие законодательству РФ; составление
государственных контрактов и документов в соответствии с ФЗ от 21.07.2005 г. №
94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг для государственных и муниципальных нужд»; составление договоров;- с декабря 2011 года по март2014 года – ЗАО «Самарагорэнергосбыт» юрисконсульт: ведение переписки с
надзорными органами, организациями, потребителями: оформление договоров,
проверка документов по проведению торгов (ФЗ от 18.07.2011г. №223) на
соответствие законодательству РФ; защита интересов Организации в арбитражных
судах;- с апреля 2014 года по настоящеевремя ЗАО «СГЭС» ведущий юрисконсульт: ведение переписки с надзорными органами,
организациями, потребителями: оформление договоров, проверка документов по
проведению торгов (ФЗ от 18.07.2011г. №223) на соответствие законодательству
РФ; защита интересов Организации в арбитражных судах