Меня зовут Алексей, я занимаюсь версткой сайтов по дизайн-макетам на удаленной основе в режиме как разовых заказов, так и продолжительных проектов. Готов выполнить любую работу по верстке сайтов в установленные сроки и за разумную цену. От меня качественная адаптивная/кроссбраузерная/валидная верстка, выгрузка сайта на свой хостинг для проверки, правки по замечаниям заказчика в любом количестве. От Вас постоплата после приемки рабочего проекта на карту.
Мои навыки:
- HTML/CSS;
- препроцессоры SASS/LESS;
- шаблонизатор Pug;
- Javascript/ jQuery;
- Bootstrap4/Smartgrid/Flexbox;
- сборщик проектов Gulp;
- Pixel Perfect;
- BEM;
- Git(GitHub);
- SVG, анимация.
Мои инструменты:
- Adobe Photoshop;
- Adobe Illustrator;
- Figma;
- Avocode;
-Sublime Text;
-Visual Studio Code.
Мои контакты (можно писать в любое время):
e-mail: [email protected]
WhatsApp, Viber: +7(926)363-68-24
Telegram: @mikhalich2701
Skype: mikhalich2701_1
Мой сайт: mikhalich.su