mikhalich2701

Алексей mikhalich2701

 
43 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
HTML верстальщик

Меня зовут Алексей, я занимаюсь версткой сайтов по дизайн-макетам на удаленной основе в режиме как разовых заказов, так и продолжительных проектов. Готов выполнить любую работу по верстке сайтов в установленные сроки и за разумную цену. От меня качественная адаптивная/кроссбраузерная/валидная верстка, выгрузка сайта на свой хостинг для проверки, правки по замечаниям заказчика в любом количестве. От Вас постоплата после приемки рабочего проекта на карту. 

Мои навыки: 

- HTML/CSS; 

- препроцессоры SASS/LESS; 

- шаблонизатор Pug; 

- Javascript/ jQuery; 

- Bootstrap4/Smartgrid/Flexbox; 

- сборщик проектов Gulp; 

- Pixel Perfect; 

- BEM; 

- Git(GitHub); 

- SVG, анимация. 

Мои инструменты: 

- Adobe Photoshop; 

- Adobe Illustrator; 

- Figma; 

- Avocode; 

-Sublime Text; 

-Visual Studio Code. 

Мои контакты (можно писать в любое время): 

e-mail: [email protected] 

WhatsApp, Viber: +7(926)363-68-24 

Telegram: @mikhalich2701 

Skype: mikhalich2701_1 

Мой сайт: mikhalich.su

JavascriptВерстка сайтаHTMLCSSFigmajQueryIllustratorSASSGulpPhotoshopGit