HTML верстальщик

Меня зовут Алексей, я занимаюсь версткой сайтов по дизайн-макетам на удаленной основе в режиме как разовых заказов, так и продолжительных проектов. Готов выполнить любую работу по верстке сайтов в установленные сроки и за разумную цену. От меня качественная адаптивная/кроссбраузерная/валидная верстка, выгрузка сайта на свой хостинг для проверки, правки по замечаниям заказчика в любом количестве. От Вас постоплата после приемки рабочего проекта на карту.

Мои навыки:

- HTML/CSS;

- препроцессоры SASS/LESS;

- шаблонизатор Pug;

- Javascript/ jQuery;

- Bootstrap4/Smartgrid/Flexbox;

- сборщик проектов Gulp;

- Pixel Perfect;

- BEM;

- Git(GitHub);

- SVG, анимация.

Мои инструменты:

- Adobe Photoshop;

- Adobe Illustrator;

- Figma;

- Avocode;

-Sublime Text;

-Visual Studio Code.

Мои контакты (можно писать в любое время):

e-mail: [email protected]

WhatsApp, Viber: +7(926)363-68-24

Telegram: @mikhalich2701

Skype: mikhalich2701_1

Мой сайт: mikhalich.su