mikhalovskaya

Качественное продвижение в соц.сетях со свежим взглядом на вещи (SMM)

Привет! Меня зовут Анна и я предлагаю услуги по продвижению в соц.сетях. Есть успешный опыт ведения проектов на разную тематику, в среднем аудитория ~60тыс.

Что я умею и хочу делать:

Вести страницы в соц.сетях: fb, vk, инстаграм и др. (оригинальный контент) с применением разнообразных методов, направленных на привлечение и поддержания активности целевой аудитории, работать с рекламой разного формата (в т.ч. таргет), статистикой и писать статьи на соответствующую проекту тематику.