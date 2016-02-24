miki1108

Кирилл miki1108

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Милютин Кирилл Геннадьевич

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Йошкар-Ола. Телефон: 8-902-438-20-72

e-mail: [email protected]

ОБРАЗОВАНИЕ Апрель - июль 2008 – курсы дизайн интерьера.

• сертификат «Дизайн интерьера»

2004 – 2007

Йошкар-Олинский Строительный техникум, строительный факультет

2001 - 2004

ГОУ ПЛ№9 «Художник росписи по дереву»

• диплом «Художник декоратор»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

• знание программ: Microsoft Office, Adobe Illustrator, Adobe InDesing, Adobe Photoshop, Corel Draw, Sony Vegas, Corel Video Studio, PRO 100.

ТРУДОВОЙ СТАЖ

2012-2015

компания «E-Country»

• дизайнер по рекламе (удалённо)

2011-2015

редакция газеты «ИЗВЕСТИЯ Марий Эл»

• старший дизайнер

2009 - 2011

компания «Стеклофф»

• оператор плоттера, дизайнер

2008 - 2009

Портфолио