Милютин Кирилл Геннадьевич
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Йошкар-Ола. Телефон: 8-902-438-20-72
e-mail: [email protected]
ОБРАЗОВАНИЕ Апрель - июль 2008 – курсы дизайн интерьера.
• сертификат «Дизайн интерьера»
2004 – 2007
Йошкар-Олинский Строительный техникум, строительный факультет
2001 - 2004
ГОУ ПЛ№9 «Художник росписи по дереву»
• диплом «Художник декоратор»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
• знание программ: Microsoft Office, Adobe Illustrator, Adobe InDesing, Adobe Photoshop, Corel Draw, Sony Vegas, Corel Video Studio, PRO 100.
ТРУДОВОЙ СТАЖ
2012-2015
компания «E-Country»
• дизайнер по рекламе (удалённо)
2011-2015
редакция газеты «ИЗВЕСТИЯ Марий Эл»
• старший дизайнер
2009 - 2011
компания «Стеклофф»
• оператор плоттера, дизайнер
2008 - 2009
Портфолио
- Схема проезда485 просмотров
- Йошкар-Ола335 просмотров