Работа с текстами, стихи, транскрибация, возможная помощь студентам в области АСУ, и многое другое.

Студент 22-х лет. Имею высшее техническое образование в узкой области. Грамотен, люблю и умею излагать мысли в письменной форме. Креативен, могу писать неплохие стихи, хотя предпочитаю прозу. Есть опыт транскрибации, копирайтинга, рерайтинга. В этой сфере работаю недавно, но очень старательно. Если возьмусь за работу, доведу до конца и позабочусь о качестве.