Дмитрий Рязанцев mikidima777mikidima777
29 летРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Работа с текстами, стихи, транскрибация, возможная помощь студентам в области АСУ, и многое другое.
Студент 22-х лет. Имею высшее техническое образование в узкой области. Грамотен, люблю и умею излагать мысли в письменной форме. Креативен, могу писать неплохие стихи, хотя предпочитаю прозу. Есть опыт транскрибации, копирайтинга, рерайтинга. В этой сфере работаю недавно, но очень старательно. Если возьмусь за работу, доведу до конца и позабочусь о качестве.
Действие аккаунта приостановлено!
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$1.5/час
от $2от 1 часа
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$1.5/час
от $2от 1 часа
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 часа
нет рейтинга