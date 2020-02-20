mikimiuzzze

Здраствуйте! Я профессиональный видеомонтажер,который выполнит вашу работу в срок.Готов предоставить свое портфолио, в сфере монтажа уже почти 5 лет, любые поправки и ваши пожелания Для дальнейшей связи будет удобно использовать WhatsApp, мой номер телефона +79312858194▶ Имею большой опыт в создании; ● Свадебных фильмов, ● Свадебных клипов - Love Story, ● Музыкальных и корпоративных клипов, ● Цветокорекции и сбатилизации видео,

● Графического дизайна,

● Моушн дизайна

● Логотипов,

● Интро - Оутро,

● Промо роликов,

● Презентаций,

● Видеороликов для YouTube и Соц. Сетей,

● Instagram Stories,

▶ Владею программами:

● Adobe Photoshop CC

● Adobe Illustrator CC

● Adobe After Effects CC

● Adobe Premiere Pro CC

● Adobe Audition CC

● DaVinci Resolve 16

● Cinema 4D

▶Буду рад сотрудничеству,обращайтесь.