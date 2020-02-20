mikimiuzzze

Здраствуйте! Я профессиональный видеомонтажер,который выполнит вашу работу в срок.Готов предоставить свое портфолио, в сфере монтажа уже почти 5 лет, любые поправки и ваши пожелания Для дальнейшей связи будет удобно использовать WhatsApp, мой номер телефона +79312858194▶ Имею большой опыт в создании; ● Свадебных фильмов, ● Свадебных клипов - Love Story, ● Музыкальных и корпоративных клипов, ● Цветокорекции и сбатилизации видео,
● Графического дизайна,
● Моушн дизайна
● Логотипов,
● Интро - Оутро,
● Промо роликов,
● Презентаций,
● Видеороликов для YouTube и Соц. Сетей,
● Instagram Stories,
▶ Владею программами:
● Adobe Photoshop CC
● Adobe Illustrator CC
● Adobe After Effects CC
● Adobe Premiere Pro CC
● Adobe Audition CC
● DaVinci Resolve 16
● Cinema 4D
▶Буду рад сотрудничеству,обращайтесь.