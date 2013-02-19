Требуется разработать дизайн сайта для строительной компании.
Микола Мартынец mikolapvlmikolapvl
- $250Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $250
Создать дизайн 3 страниц для гостиницыЗавершен10 лет назад
- $500
Разработать дизайн сайта по продаже мебельной фурнитуры. Количество 3 страницы.Завершен10 лет назад
- $50
Необходимо разработать элементы сайта: 1. Фон 2. Фото коллажи в количестве 4 штук 3. Иконки для кнопок.Завершен10 лет назад
- $250
Требуется дизайн сайта, на основе высланного брифа. Заказчик вообще не представляет как сайт будет выглядеть, рады будем рассмотреть ваши идеи.Завершен11 лет назад
- $250
требуется разработчик современого дизайнера сайта для компании по проведению онлайн курсов.Завершен11 лет назад
- $250
Требуется разработать дизайн сайта для туристической компании. Объем главная+2-3 внутренних. Предпочтение к Украинским исполнителям.Завершен11 лет назад
- $250
Требуется дизайнер для разработки 2-3 страниц сайта по продаже авто. Предпочтение к исполнителям с Украины.Завершен11 лет назад
Требуется специалист для разработки игры на flash. Принимаются заявки только от УКРАИНСКИХ специалистов. И только те, где возможно просмотреть портфолио.Анимация4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется внести изменения в работающий сайт на 1С Битриксе. И разъяснить.Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен биллинг для Joomla, чтобы посетители сайта могли оплачивать доступ к платным новостям и материалам. http://www.joomlaplus.ru/sai/billing-dl-joomla-15-inegai--robokassa-i-webmoney - вот пример компонента.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимы элементы фирменного стиля для туристической компании (логотип, визитка, фирменный бланк).Фирменный стиль1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Требуется разработать элементы фирменного стиля (логотип, визитка, фирменный бланк). Направление деятельности: Компания по аренде авто. Предпочтение к исполнителям из Украины. Россияне не рассматриваются.Фирменный стиль1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Требуется дизайн сайта для ресторанаЗавершен11 лет назад
- $250
Необходимо разработать дизайн для сайта консалтинговой компании.Завершен11 лет назад