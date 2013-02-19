mikolapvl

Микола Мартынец mikolapvl

 
43 годаКазахстан/Астана
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Ranivel
Ольга 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$250
10 баллов
9 лет назад
Дизайн сайта для строительной компании
Николай, спасибо за сотрудничество! Как всегда всё отлично )
Оля спасибо огромное. Все великолепно
Ответный отзыв
Ranivel
Ольга 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$250
10 баллов
10 лет назад
Дизайн для гостиницы
Николай, как всегда - интересный проект, приятное сотрудничество. Спасибо!
Оля большое спасибо!!! Все выполнено здорово. Заказчик доволен.
Ответный отзыв
Ranivel
Ольга 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$350
10 баллов
10 лет назад
Сайт мебельной фурнитуры
Работать с Николаем нравится, так как он всегда предлагает интересные проекты и сохраняет положительный настрой даже в сложных ситуациях )
Все выполнено отлично и оперативно
Ответный отзыв
Ranivel
Ольга 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Разработка элементов сайта
Спасибо за интересные проекты! Всегда рада сотрудничеству :)
Все великолепно. Остались в высшей степени довольны и сроками, и качеством
Ответный отзыв
Ranivel
Ольга 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта для компании по продаже удобрений
Николай, спасибо за проект! Всё прошло хорошо )
Оля спасибо!!! Как всегда, все быстро и без проблем.
Ответный отзыв