+380 (93) 760-67-41

[email protected] — желаемый способ связи

Проживает: Львов

Гражданство: Украина, есть разрешение на работу: Украина

Не готов к переезду, не готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Контент-редактор сайта

Информационные технологии, интернет, телеком

• Контент

• Web мастер

• Оптимизация сайта (SEO)

Занятость: полная занятость, частичная занятость, проектная работа

График работы: сменный график, гибкий график, удаленная работа

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 1 год

Февраль 2013 — Сентябрь 2013

5 месяцев

Свой сайт

Веб-мастер

Создание сайта

Наполнение контентом

Seo-продвижение

Успешная продажа

Высшее образование

2017 Национальный университет "Львовская политехника", Львов

Комп'ютерних наук та інформаційних технологій, Комп'ютерні науки

Ключевые навыки

Знание языков Украинский — родной

Английский — базовые знания

Русский — свободно владею

Навыки: Adobe Photoshop, CSS, Администрирование групп в социальных сетях, Модератор, Отличное знание системы создания сайтов Ucoz, Продвижение сайтов (SEO) в интернете, Работа с контентом, Создание логотипов, баннеров, верстка сайта html, создание Web-сайтов