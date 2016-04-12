+380 (93) 760-67-41
[email protected] — желаемый способ связи
Проживает: Львов
Гражданство: Украина, есть разрешение на работу: Украина
Не готов к переезду, не готов к командировкам
Желаемая должность и зарплата
Контент-редактор сайта
Информационные технологии, интернет, телеком
• Контент
• Web мастер
• Оптимизация сайта (SEO)
Занятость: полная занятость, частичная занятость, проектная работа
График работы: сменный график, гибкий график, удаленная работа
Желательное время в пути до работы: не имеет значения
Опыт работы — 1 год
Февраль 2013 — Сентябрь 2013
5 месяцев
Свой сайт
Веб-мастер
Создание сайта
Наполнение контентом
Seo-продвижение
Успешная продажа
Высшее образование
2017 Национальный университет "Львовская политехника", Львов
Комп'ютерних наук та інформаційних технологій, Комп'ютерні науки
Ключевые навыки
Знание языков Украинский — родной
Английский — базовые знания
Русский — свободно владею
Навыки: Adobe Photoshop, CSS, Администрирование групп в социальных сетях, Модератор, Отличное знание системы создания сайтов Ucoz, Продвижение сайтов (SEO) в интернете, Работа с контентом, Создание логотипов, баннеров, верстка сайта html, создание Web-сайтов
- Сайт сделанный и продан мной106 просмотров
- Сайт сделанный и продан мной102 просмотра