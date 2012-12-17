Дата рождения: 28 апреля 1988 года
Семейное положение: женат
Адрес, телефон: г.Херсон, ул. Тарле
(099) 9678525; (097) 6733808
E-mail: [email protected]
Цель: получить работу в вашей организации
Образование:
2005 – 2010 гг. Харьковский Государственный университет торговли и питания, высшее
Специальность: «товароведение и экспертиза в таможенном деле»
Диплом специалиста «товаровед эксперт»
Опыт работы:
- продавец консультант прод. и непрод. группы товаров
- товаровед супермаркета
- товаровед РЦ ( 5 человек в подчинении)
- менеджер по продажам
- ЧП Усатюк - магазин молодежной одежды
Дополнительная информация:
- знание украинского и русского языка в совершенстве, английского со словарем
- опытный пользователь ПК и Интернета, Microsoft Office, офисное оборудование
- опыт работы с приема\отгрузки товаров, ведение переговоров
- офицер запаса
Личные качества:
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, честность, аккуратность, быстрая обучаемость в работе