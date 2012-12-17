Дата рождения: 28 апреля 1988 года

Семейное положение: женат

Адрес, телефон: г.Херсон, ул. Тарле

(099) 9678525; (097) 6733808

E-mail: [email protected]

Цель: получить работу в вашей организации

Образование:

2005 – 2010 гг. Харьковский Государственный университет торговли и питания, высшее

Специальность: «товароведение и экспертиза в таможенном деле»

Диплом специалиста «товаровед эксперт»

Опыт работы:

- продавец консультант прод. и непрод. группы товаров

- товаровед супермаркета

- товаровед РЦ ( 5 человек в подчинении)

- менеджер по продажам

- ЧП Усатюк - магазин молодежной одежды

Дополнительная информация:

- знание украинского и русского языка в совершенстве, английского со словарем

- опытный пользователь ПК и Интернета, Microsoft Office, офисное оборудование

- опыт работы с приема\отгрузки товаров, ведение переговоров

- офицер запаса

Личные качества:

Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, честность, аккуратность, быстрая обучаемость в работе