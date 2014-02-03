Весьма рад сотрудничеству. На приличной дистанции показал отличные результаты. Постоянно на связи, оперативные правки, собственные дельные мысли и предложения. Работу выполнил более чем качественно, а главное вовремя. Рекомендую к сотрудничеству, и сам буду обращаться еще не раз.