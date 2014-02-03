Доброго времени суток, есть сайт 18+ нужно подключить к нему CCBill. Интересуют цена и сроки. Нужен кто-то кто уже работал с этой системой.
HTML\CSS - 4 года
JS\JQuery - 2 года
PHP\MYSQL - 1.5 года
Опыт работы с wordpress, santafox, opencart.
Работаю в паре с дизайнером.
Оказываем услуги:
- Дизайн
- Верстка
- Интеграция функционала в существующие проекты
- Сайты под ключ
Портфолио дизайнера: http://www.weblancer.net/users/ruzuk/portfolio/
Skype - mikser767
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