mikser777

Исмагилов mikser777

 
31 годУкраина/Житомир
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Верстка, создание сайтов.

HTML\CSS - 4 года

JS\JQuery - 2 года

PHP\MYSQL - 1.5 года

Опыт работы с wordpress, santafox, opencart.

Работаю в паре с дизайнером.

Оказываем услуги:

  • Дизайн
  • Верстка
  • Интеграция функционала в существующие проекты
  • Сайты под ключ
Больше информации обо мне + портфолио по ссылке : https://www.odesk.com/users/~0163e37cfaf338dccb

Портфолио дизайнера: http://www.weblancer.net/users/ruzuk/portfolio/

Skype - mikser767

PHPJavascriptWordPressOpenCartMySQLHTMLCSSjQuery

  • Видеопрезентация проекта.

    Доброго времени суток. Нужна презентация небольшого проекта хронометражем 2:30-3:30 с озвучкой и инфографикой. Детали - отписавшимся. От вас сроки, примеры работ, вилка цен. От меня - своевременная оплата и всяческая помощь по любым вопросам.

    Инфографика
    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Простая экономическая браузерка.

    Доброго времени суток всем! Нужен человек, для написания серверной части небольшой економической браузерки. От вас - доступность в скайпе в рабочие часы, ежедневные отчеты (никакой бюрократии, в двух словах и по делу), читабельный, желательно комментируемый код, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Настольная игра

    Доброго времени суток, всем! Необходимо портировать настольную игру на android и ios. Это будет клиент-серверное приложение. Где вся логика осуществляется на стороне сервера, а клиенты - соответственно мобильные приложения. Интересует стоимость и сроки для каждого этапа. Тоесть ...

    AndroidiOS
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
dmitry_sikorsky
Дмитрий 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$2000
10 баллов
10 лет назад
Простая экономическая браузерка.
От сотрудничества остались хорошие впечатления. Надеюсь, на этом мы не остановимся :) Спасибо!
Весьма рад сотрудничеству. На приличной дистанции показал отличные результаты. Постоянно на связи, оперативные правки, собственные дельные мысли и предложения. Работу выполнил более чем качественно, а главное вовремя. Рекомендую к сотрудничеству, и сам буду обращаться еще не раз.
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