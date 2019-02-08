mila-pozdeeva

Баннеры, веб-дизайн сайтов

Здравствуйте!

Меня зовут Людмила. Я веб-дизайнер. Сделаю для Вас индивидуальный баннер, оформлю шапку в ВК, пост ВК, сайт и много другое. Подхожу каждому заказчику индивидуально, учитываю всю информацию и Ваши пожелания. К каждому заказу подхожу ответственно и довожу до конечного результата. Работая со мной, Вы получите индивидуальный дизайн и достигните ваших целей. Работу высылаю в формате psd, все сгруппировано корректно так, чтобы верстальщику было работать просто и комфортно.