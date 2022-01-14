mila150389

Ассистент Instagram

Дружелюбный характер, стремление обучатся и развиваться, грамотность, умею генерировать идеи, тренирую насмотренность и визуальный вкус.

Навыки:

Программa Canva

Оформление текста в постах

Рерайтинг и коррекция текстов

Создание концепции визуала

Переписка в direct и комментариях

Массфоловинг

Онлайн-офис (Google Документы, Таблицы, Диск, Еvernote)

Мессенджеры WhatsApp, Telegram

Навыки коммуникации, работы с людьми и делового общенияБыстрая обучаемостьПоиск информации по запросуНавыки тайм-менеджмента

Опыт:

2021-2022 Ведение экспертного блога Instagram

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