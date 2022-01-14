mila150389

Дружелюбный характер, стремление обучатся и развиваться, грамотность, умею генерировать идеи, тренирую насмотренность и визуальный вкус.
Навыки:
Программa Canva
Оформление текста в постах
Рерайтинг и коррекция текстов
Создание концепции визуала
Переписка в direct и комментариях
Массфоловинг
Онлайн-офис (Google Документы, Таблицы, Диск, Еvernote)
Мессенджеры WhatsApp, Telegram
Навыки коммуникации, работы с людьми и делового общенияБыстрая обучаемостьПоиск информации по запросуНавыки тайм-менеджмента
Опыт:
2021-2022 Ведение экспертного блога Instagram
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