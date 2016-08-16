Если вы ищете человека,который ответственно будет администрировать вашу группу,-то вы его уже нашли! Интересует график с полным рабочим днем

Есть опыт работы в группе по продажам свадебных изделий;

Есть опыт в администрировании группы службы доверия:

-опубликование историй

-копирайтинг рерайтинг;

-проведение опросов;

-проведение конкурсов;

-наполнение группы контентом;

-работа с подписчиками : ответы на вопросы;

-очистка от спама;

-проверка комментариев;

-создание тем для обсуждений.

Опыт работы-1 год.

Возьмусь за любую тематику, кроме чисто мужских (не работаю с тем, в чем не разбираюсь).

Просьба не предлагать мертвые группы, не предлагать раскрутку групп на подписчиков.