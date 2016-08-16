Если вы ищете человека,который ответственно будет администрировать вашу группу,-то вы его уже нашли! Интересует график с полным рабочим днем
Есть опыт работы в группе по продажам свадебных изделий;
Есть опыт в администрировании группы службы доверия:
-опубликование историй
-копирайтинг рерайтинг;
-проведение опросов;
-проведение конкурсов;
-наполнение группы контентом;
-работа с подписчиками : ответы на вопросы;
-очистка от спама;
-проверка комментариев;
-создание тем для обсуждений.
Опыт работы-1 год.
Возьмусь за любую тематику, кроме чисто мужских (не работаю с тем, в чем не разбираюсь).
Просьба не предлагать мертвые группы, не предлагать раскрутку групп на подписчиков.