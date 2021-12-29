Высококвалифицированный бухгалтер со стажем 10 лет, с опытом налоговой работы.

Предлагаю свои услуги по бухгалтерскому и налоговому сопровождению ИП, ООО, самозанятых. Все системы налогообложения, опыт работы в производстве, строительстве, розничной торговле, сопровождение выездных и камеральных налоговых проверок (подготовка возражений по акту, апелляционных жалоб, возврат налогов, в том числе налог на доходы физических лиц).

Имею высшее экономическое образование. Окончила курсы налоговых консультантов. Опыт работы главным бухгалтером 10 лет.