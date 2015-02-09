Переводы с русского/украинского/английского на китайский
Проживаю в Киеве, часто бываю в Лондоне.
Первая страница перевода при объеме от 2-х тыс. зн. предоставляется бесплатно.
· перевод текстов с/на русского/украинского на/с английский/китайский;
· устный перевод с/на русского/украинского на/с английский/китайский (синхронный и
последовательный) в Лондоне или по Skype;
· перевод сайтов с/на русского/украинского на английский/китайский;
· сопровождение переводчиком китайского в Лондоне во время экскурсий и деловых поездок;
· возможен выезд переводчика в Китай и Великобританию, Лондон.
Связываться по e-mail: [email protected]
Переводы
нет отзывов
$2/час
от $4от 1 дня
#1349