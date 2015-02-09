mila_2sharm

Оксана mila_2sharm

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Переводы с русского/украинского/английского на китайский

Проживаю в Киеве, часто бываю в Лондоне.

Первая страница перевода при объеме от 2-х тыс. зн. предоставляется бесплатно.

·       перевод текстов с/на русского/украинского  на/с английский/китайский;

·       устный перевод с/на русского/украинского на/с английский/китайский (синхронный и

последовательный) в Лондоне или по Skype;

·       перевод сайтов с/на русского/украинского на английский/китайский;

·       сопровождение переводчиком китайского в Лондоне во время экскурсий и деловых поездок;

·       возможен выезд переводчика в Китай и Великобританию, Лондон.

Связываться по e-mail: [email protected]

Переводы
нет отзывов
$2/час
от $4от 1 дня
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