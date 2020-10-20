Визуальное наполнение соцсетей, сайтов, интерент-рассылок. Изготовление макетов для любой оф-лайн рекламы. Отрисовка любой сложности, планы, чертежи,
Работаю в рекламном производстве с 2004 года.
Разрабатываю макеты с нуля, но только по т.з.
Для работы использую программы Fotoshop, Corel.
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Портфолио
- Контакты21 просмотр
- Открытка29 просмотров
- Визуальный контент для соцсетей (статичный)46 просмотров
- Фирменная упаковка и сувенирная продукция.37 просмотров
- Меню28 просмотров
- Страницы портфолио21 просмотр
- Баннер, перетяг21 просмотр