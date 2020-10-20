milacoen

Людмила milacoen

 
41 год
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Визуальное наполнение соцсетей, сайтов, интерент-рассылок. Изготовление макетов для любой оф-лайн рекламы. Отрисовка любой сложности, планы, чертежи,

Работаю в рекламном производстве с 2004 года. 

Разрабатываю макеты с нуля, но только по т.з.

Для работы использую программы Fotoshop, Corel.

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