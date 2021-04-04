milakaysarova72

Предлагаю авторские тексты и качественный рерайт

Здравствуйте! Предлагаю авторские тексты для интернет-магазинов, социальных сетей, LSI-статьи, качественный рерайт. Пишу в официальном стиле, в простой понятной форме и юмористическом стиле. Я пока новичок в копирайтинге, но гарантирую выполнять задания своевременно и строго по ТЗ. С примерами моих работ можно ознакомиться по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1hWiq3miqP0tSc5vhN7S0KaQ55YCYwUdB?usp=sharing. Буду рада сотрудничеству.