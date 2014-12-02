Образование: 2002-2007 высшее ( Киевский Университет Современных Знаний)
Факультет: Правоведение
Опыт работы: 2006-2009 АТ" Киев Атлантик Украина"
Должность: секретарь-референт. Обязанности: Составление и оформление деловых бумаг и документов, прием телефонных звонков, организация совещаний, планирование рабочего дня руководителя, прием посетителей, ведение делопроизводства.
Опыт работы: 2010-2014 ПАТ "Платинум Банк"
Должность: Кредитный експерт. Обязанности: привлечение клиентов, разработка рекламы, консультирование по кредитным продуктам, составление графика выплат, проверка предоставляемого пакета документов и заключение договоров, проведение банковских услуг на предприятиях.
Дополнительные данные: Ответственно отношусь к работе, имею желание учится новому,