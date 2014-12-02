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Образование: 2002-2007 высшее ( Киевский Университет Современных Знаний)

Факультет: Правоведение

Опыт работы: 2006-2009 АТ" Киев Атлантик Украина"

Должность: секретарь-референт. Обязанности: Составление и оформление деловых бумаг и документов, прием телефонных звонков, организация совещаний, планирование рабочего дня руководителя, прием посетителей, ведение делопроизводства.

Опыт работы: 2010-2014 ПАТ "Платинум Банк"

Должность: Кредитный експерт. Обязанности: привлечение клиентов, разработка рекламы, консультирование по кредитным продуктам, составление графика выплат, проверка предоставляемого пакета документов и заключение договоров, проведение банковских услуг на предприятиях.

Дополнительные данные: Ответственно отношусь к работе, имею желание учится новому,