milana_abramchuk

Милана Абрамчук milana_abramchuk

 
30 летБеларусь/Брест
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
&#65279;Методист онлайн-обучения и оффлайн образовательных программ

Методист с фактическим опытом работы в государственном отделе образования.

Разрабатываю образовательные программы под любые пользовательские запросы.

Индивидуальный подход, креативные методики, конкретные решения и результаты.

Группа в Вконтакте: https://vk.com/creativ_frilans

Вконтакте: https://vk.com/milanaabramchuk

Фейсбук: https://www.facebook.com/milana.abramchuk

Инстаграм: https://www.instagram.com/_milana.abramchuk_/