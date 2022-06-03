Милана Абрамчук milana_abramchukmilana_abramchuk
30 летБеларусь/Брест
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
﻿Методист онлайн-обучения и оффлайн образовательных программ
Методист с фактическим опытом работы в государственном отделе образования.Разрабатываю образовательные программы под любые пользовательские запросы.
Индивидуальный подход, креативные методики, конкретные решения и результаты.
Группа в Вконтакте: https://vk.com/creativ_frilans
Вконтакте: https://vk.com/milanaabramchuk
Фейсбук: https://www.facebook.com/milana.abramchuk
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