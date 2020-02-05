Милана milanalapachimilanalapachi
25 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Нарисую для Вас арт портрет или иллюстрацию!
Обо мне
меня зовут Милана, я живу в городе Санкт-Петербург и я художник иллюстратор
Выполню Вам заказ в указанный срок
Нарисую digital арт или портрет акварелью, карандашами, акрилом, да чем угодно - главное, чтобы Вам нравилось!
так же отправлю Вам формат работы с возможностью печати на холсте
буду рада заказам!
мой инстаграм: https://www.instagram.com/curlsmills/
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Акварельный портрет38 просмотров