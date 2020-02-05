milanalapachi

Милана milanalapachi

 
25 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Нарисую для Вас арт портрет или иллюстрацию!

Обо мне

меня зовут Милана, я живу в городе Санкт-Петербург и я художник иллюстратор 

Выполню Вам заказ в указанный срок

Нарисую digital арт или портрет акварелью, карандашами, акрилом, да чем угодно - главное, чтобы Вам нравилось! 

так же отправлю Вам формат работы с возможностью печати на холсте

буду рада заказам!

мой инстаграм: https://www.instagram.com/curlsmills/

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