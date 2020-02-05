Нарисую для Вас арт портрет или иллюстрацию!

Обо мне

меня зовут Милана, я живу в городе Санкт-Петербург и я художник иллюстратор

Выполню Вам заказ в указанный срок

Нарисую digital арт или портрет акварелью, карандашами, акрилом, да чем угодно - главное, чтобы Вам нравилось!

так же отправлю Вам формат работы с возможностью печати на холсте

буду рада заказам!

мой инстаграм: https://www.instagram.com/curlsmills/