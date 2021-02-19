Специалист в интернет–рекламе Рекламной Сети Яндекс в Яндекс.Директ.

Настрою таргетированную рекламу в социальных сетях и контекстную рекламу в Яндекс.Директе. Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Таргетированная реклама— повышение эффективности продаж за счет охвата целевой аудитории;

— создание уникальных креативов и разработка стратегии

— контроль эффективности проведенной рекламной кампании.

— тестовыйзапуск рекламы;

— оптимизация рекламного бюджета благодаря точной настройке;

Заказав таргетированную рекламу Вы получите:

— аудит сайта;

— анализ конкурентов;

— рост интернет-продаж;

— повышение узнаваемости бренда;

— приток трафика;

— детальную отчетность о проведении рекламной кампании.

Контекстная реклама

Клиенты есть везде, и мы покажем им вашу рекламу.

Реклама в РСЯ - это реклама через текстово-графические объявления, наболее чем 20 000 разных рекламных площадок.

Приведу клиентов в одну точку — на ваш сайт, карточку организации.

На ней будет всё самое важное: название компании, акции, отзывы,контакты.

Настрою грамотно рекламу, сделаю анализ целевой аудитории, подберу такие

ключевые слова для контекстной рекламы, которые сделают ее по настоящему мощным

оружием, ведь потенциальный клиент уже заинтересован в том, что вы хотите ему предложить.

Осталось только привести его на ваш сайт и убедить, что совершить покупку он должен именно у вас и сейчас.