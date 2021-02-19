Настрою таргетированную рекламу в социальных сетях и контекстную рекламу в Яндекс.Директе. Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Таргетированная реклама— повышение эффективности продаж за счет охвата целевой аудитории;
— создание уникальных креативов и разработка стратегии
— контроль эффективности проведенной рекламной кампании.
— тестовыйзапуск рекламы;
— оптимизация рекламного бюджета благодаря точной настройке;
Заказав таргетированную рекламу Вы получите:
— аудит сайта;
— анализ конкурентов;
— рост интернет-продаж;
— повышение узнаваемости бренда;
— приток трафика;
— детальную отчетность о проведении рекламной кампании.
Контекстная реклама
Клиенты есть везде, и мы покажем им вашу рекламу.
Реклама в РСЯ - это реклама через текстово-графические объявления, наболее чем 20 000 разных рекламных площадок.
Приведу клиентов в одну точку — на ваш сайт, карточку организации.
На ней будет всё самое важное: название компании, акции, отзывы,контакты.
Настрою грамотно рекламу, сделаю анализ целевой аудитории, подберу такие
ключевые слова для контекстной рекламы, которые сделают ее по настоящему мощным
оружием, ведь потенциальный клиент уже заинтересован в том, что вы хотите ему предложить.
Осталось только привести его на ваш сайт и убедить, что совершить покупку он должен именно у вас и сейчас.
- Специалист по настройки интернет-рекламы в РСЯ114 просмотров