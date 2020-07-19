Виктор Сабалдашов milanicimomilanicimo
32 годаУкраина/Николаев
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Предоставляю услуги репетиторства по школьной программе с истории, подготовка к ЗНО, ДПА, статьи, курсовые, рефераты
Предоставляю услуги репетиторства по школьной программе с истории, подготовка к ЗНО, вступительным экзаменам в ВУЗ, подготовка к ЗНО,
а также выполнение домашних заданий, тестов, контрольных работ. составление конспектов и т.д.
Выпускник "Черноморского национального университета", историк, диплом с отличием.
Заведующий музея "Подпольно-партизанское движение", старший научный сотрудник "Николаевского областного краеведческого музея".
ЗНО по истории - 192 из 200 баллов.
Подробнее у меня на сайте: https://milanicimo.wixsite.com/viktor/pidgotovka-do-zno-z-istoriyi