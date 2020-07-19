Предоставляю услуги репетиторства по школьной программе с истории, подготовка к ЗНО, ДПА, статьи, курсовые, рефераты

Предоставляю услуги репетиторства по школьной программе с истории, подготовка к ЗНО, вступительным экзаменам в ВУЗ, подготовка к ЗНО,

а также выполнение домашних заданий, тестов, контрольных работ. составление конспектов и т.д.

Выпускник "Черноморского национального университета", историк, диплом с отличием.

Заведующий музея "Подпольно-партизанское движение", старший научный сотрудник "Николаевского областного краеведческого музея".

ЗНО по истории - 192 из 200 баллов.

Подробнее у меня на сайте: https://milanicimo.wixsite.com/viktor/pidgotovka-do-zno-z-istoriyi