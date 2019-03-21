milapirogova

5 причин выбрать меня исполнителем!
1. Результат 100%.
2. Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.
3. Визуальный результат. Креативный взгляд и учет действующих трендов.
4. Ваши корректировки. Я постараюсь сделать все отлично с первого раза, но так же учитываю ваше мнение и готова вносить правки, пока вы не скажете "Меня все устраивает".
5. Мне важно ваше мнение. Мне интересно продолжительное сотрудничество.
Мои гарантии:
1. Работа выполняется в полном объеме. Не люблю оставлять задачи без решения.
2. Если работа не выполняемая в мной оговоренные сроки, Вам скидка 20%.
3. Ваши данные не будут переданы третьим лицам. Вся предоставленная для работы информация остается в строгом секрете и разглашению не подвергается.
Если вы дочитали до конца, значит, уже заинтересовались моим предложением.
Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом и мы начнем сотрудничество.
С уважением, Людмила!