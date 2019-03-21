milapirogova

5 причин выбрать меня исполнителем!

1. Результат 100%.

2. Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.

3. Визуальный результат. Креативный взгляд и учет действующих трендов.

4. Ваши корректировки. Я постараюсь сделать все отлично с первого раза, но так же учитываю ваше мнение и готова вносить правки, пока вы не скажете "Меня все устраивает".

5. Мне важно ваше мнение. Мне интересно продолжительное сотрудничество.

Мои гарантии:

1. Работа выполняется в полном объеме. Не люблю оставлять задачи без решения.

2. Если работа не выполняемая в мной оговоренные сроки, Вам скидка 20%.

3. Ваши данные не будут переданы третьим лицам. Вся предоставленная для работы информация остается в строгом секрете и разглашению не подвергается.

Если вы дочитали до конца, значит, уже заинтересовались моим предложением.

Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом и мы начнем сотрудничество.

С уважением, Людмила!