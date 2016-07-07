Елена milashkapro2008milashkapro2008
38 летРоссия/Владивосток
13 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Макет для сайта126 просмотров
- Анимационный баннер для сайта251 просмотр
- Баннер для хостинг компании111 просмотров
- Игровая шапка для сайта130 просмотров
- Header сайта151 просмотр
- Footer сайта в голубых цветах101 просмотр
- Макет сайта игровой тематики153 просмотра
- Лого школьного сайта119 просмотров
- Лого школьного сайта 2107 просмотров
- Лого школьного сайта122 просмотра
- Логотип104 просмотра
- Макет Photoshop тематики122 просмотра