Целеустремленная и усидчивая. Если берусь за что-то, то все всегда стараюсь

Голуб Александра Анатольевна

Личные данные

Дата и место рождения: 25 марта 1992 года, г. Черкассы (Украина)

Возраст: 22 года

Семейное положение: не замужем

E-mail: [email protected]

ОБРАЗОВАНИЕ

1999-2009-Черкасская гимназия № 31

2009-2013 – Черкасский национальный университет имени Б. Хмельницкого (специальность - переводчик) (сейчас учусь на магистра)

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

Украинский, русский - родные

Английский – свободно

Французский – перевод специальных текстов

РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ

Квалифицированный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Power Point)

Навык работы с Internet (MS Explorer)

Имею домашний ПК (Pentium-IV/3.0) с доступом в Internet.

ИНТЕРЕСЫ И УВЛЕЧЕНИЯ

Классическая и современная литература, домашние животные, культура стран Востока