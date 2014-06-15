Александра Голуб milena2323milena2323
Голуб Александра Анатольевна
Личные данные
Дата и место рождения: 25 марта 1992 года, г. Черкассы (Украина)
Возраст: 22 года
Семейное положение: не замужем
E-mail: [email protected]
ОБРАЗОВАНИЕ
1999-2009-Черкасская гимназия № 31
2009-2013 – Черкасский национальный университет имени Б. Хмельницкого (специальность - переводчик) (сейчас учусь на магистра)
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
Украинский, русский - родные
Английский – свободно
Французский – перевод специальных текстов
РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ
Квалифицированный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Power Point)
Навык работы с Internet (MS Explorer)
Имею домашний ПК (Pentium-IV/3.0) с доступом в Internet.
ИНТЕРЕСЫ И УВЛЕЧЕНИЯ
Классическая и современная литература, домашние животные, культура стран Востока