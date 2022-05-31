milenakolesniko

Добро пожаловать ко мне на страницу!

Меня зовут Колесникова Милена, я практикующийся дизайнер. Уже два года работаю над дизайнами различных проектов и организаций. В мои навыки входит: разработка логотипа, афиши, полиграфии, печатной и подарочной продукции с элементами фирменного стиля, в целом работа с брендбуком по вашим запросам и пожеланиям.

Обо мне: закончила Пермский Политех по направлению "Реклама и связи с общественностью", так что такие понятия как "бренд", "PR", "маркетинг" мне хорошо знакомы. Могу создать креативную презентацию с представлением вашего продукта, сделать SWOT-анализ, определить ЦА, разработать концепцию продвижения на рынке.

На данный момент являюсь магистром технического направления "Экономика урбанизированных территорий", так что с понятиями, связанными с экологией тоже немного знакома.

Работаю в программах : Ps, Ai, Canva, если это понадобится, знаю основы Coral, работала в Tilda.

Всегда открыта к сотрудничеству и творчеству.