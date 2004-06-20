Профессиональный графический-дизайнер

Здравствуйте меня зовут Милен, мне 18 лет.

В первый год увлекся ведением блога, таким образом для оформления своего рабочего места, а именно канала я стал увлекаться дизайном таким образом начался моё путь далее огромное желание подтолкнуло к развитию в данной

сфере.

Особенные черты:

Отзывчивость

Усердие (сделать качественную работу и удовлетворить клиента)

Пунктуальность (то есть сделать работу в согласованный с клиентом срок или постараться раньше)

Вежливость, понимание, и стремление развиваться

Хотелось бы сработаться с каждым кто ко мне обратился или кто читает данный текст

Всем хорошего дня!