milhailova_a26

Анна Михайлова milhailova_a26

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Дизайнер

Привет, меня зовут Аня и я дизайнер презентаций!
Ссылка на мой сайт: http://mikhailova26.ru.tilda.ws
Создаю стильные презентации для компаний, выступлений и студентов
Мои услуги:
Создаю коммерческие предложения для бизнеса
Упаковываю продукты и услуги по смыслам
Создаю презентации для вебинаров и выступлений
Разрабатываю визитки
Оформляю презентацию для дипломов и школьных проектов
Стоимость разработки презентации от 5 000₽. В зависимости от сроков, объёма и количества слайдов. Точную стоимость смогу рассчитать на вводном интервью
Жду Ваших заказов!