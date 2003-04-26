Дизайнер
Привет, меня зовут Аня и я дизайнер презентаций!
Ссылка на мой сайт: http://mikhailova26.ru.tilda.ws
Создаю стильные презентации для компаний, выступлений и студентов
Мои услуги:
Создаю коммерческие предложения для бизнеса
Упаковываю продукты и услуги по смыслам
Создаю презентации для вебинаров и выступлений
Разрабатываю визитки
Оформляю презентацию для дипломов и школьных проектов
Стоимость разработки презентации от 5 000₽. В зависимости от сроков, объёма и количества слайдов. Точную стоимость смогу рассчитать на вводном интервью
Жду Ваших заказов!
Портфолио
- Учебный проект3 просмотра
- Создание коммерческого предложениянет просмотров
- Создание презентации для начинающего флористанет просмотров
- Создание презентации для парикмахерскойнет просмотров