Дизайнер

Привет, меня зовут Аня и я дизайнер презентаций!

Ссылка на мой сайт: http://mikhailova26.ru.tilda.ws

Создаю стильные презентации для компаний, выступлений и студентов

Мои услуги:

Создаю коммерческие предложения для бизнеса

Упаковываю продукты и услуги по смыслам

Создаю презентации для вебинаров и выступлений

Разрабатываю визитки

Оформляю презентацию для дипломов и школьных проектов

Стоимость разработки презентации от 5 000₽. В зависимости от сроков, объёма и количества слайдов. Точную стоимость смогу рассчитать на вводном интервью

Жду Ваших заказов!