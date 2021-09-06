milira_net

Разработка и дизайн сайтов под ключ !

Веб программист, верстальщик, дизайнер, it-специалист, специалист по разработке и оптимизации веб-сайтовПрофессиональная сфера: IT / разработка сайтов с 0 / Дизайн

✅ Создание сайтов "под ключ"

✅ Программирование

✅ Верстка

✅ Оптимизация

✅ Поисковая оптимизация, SEO

✅ Дизайн сайтов, рекламной продукцииОпыт работы: Более >13 лет 👍

Отрасль: IT / Интернет / Дизайн / Front-end / Верстка

- IT-компания

- SEO-компания

- Web-студия

- Другое (Частные заказы, собственные проекты)

С 2008 года начал свою профессиональную деятельность в сфере разработки веб-сайтов.

Профессиональные навыки:

Знание языков программирования:

 HTML5,

 CSS3,

 Bootstrap,

 js,

 php (и обработчики, в т.ч. Smarty),

 Баз данных (Mysql, mysqli, postgreSql),

 Javascript (и библиотеки, в т.ч. jQuery) и другие.

Умею разобраться в чужом коде, новой среде работы.Знание систем управления сайтами CMS

(внутреннее строение, подключаемые модули, верстка и настройка):

👍 WordPress ❤

👍 Opencart,

👍 Wix,

👍 Tilda,

- MODx, HotCMS‚ Drupal, UMI-Cms а так же многие самодельные CMS.Внутренняя и внешняя оптимизация сайтов, продвижение их в поисковых системах.

Проведение рекламных компаний (Яндекс Директ, Google Adwords).

Подключение систем онлайн-оплаты.

Знание языков:

Родной язык: Украинский

Русский: свободное владение

Английский: продвинутый

Дополнительная информация:

Ключевые качества: ответственность

Гражданство: Украинец

Семейное положение: Женат

Дети: есть

Возможность командировок: есть