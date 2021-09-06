milira_net

Веб программист, верстальщик, дизайнер, it-специалист, специалист по разработке и оптимизации веб-сайтовПрофессиональная сфера: IT / разработка сайтов с 0 / Дизайн
✅ Создание сайтов "под ключ"
✅ Программирование
✅ Верстка
✅ Оптимизация
✅ Поисковая оптимизация, SEO
✅ Дизайн сайтов, рекламной продукцииОпыт работы: Более >13 лет 👍
Отрасль: IT / Интернет / Дизайн / Front-end / Верстка
- IT-компания
- SEO-компания
- Web-студия
- Другое (Частные заказы, собственные проекты)
С 2008 года начал свою профессиональную деятельность в сфере разработки веб-сайтов.
Профессиональные навыки:
Знание языков программирования:
HTML5,
CSS3,
Bootstrap,
js,
php (и обработчики, в т.ч. Smarty),
Баз данных (Mysql, mysqli, postgreSql),
Javascript (и библиотеки, в т.ч. jQuery) и другие.
Умею разобраться в чужом коде, новой среде работы.Знание систем управления сайтами CMS
(внутреннее строение, подключаемые модули, верстка и настройка):
👍 WordPress ❤
👍 Opencart,
👍 Wix,
👍 Tilda,
- MODx, HotCMS‚ Drupal, UMI-Cms а так же многие самодельные CMS.Внутренняя и внешняя оптимизация сайтов, продвижение их в поисковых системах.
Проведение рекламных компаний (Яндекс Директ, Google Adwords).
Подключение систем онлайн-оплаты.
Знание языков:
Родной язык: Украинский
Русский: свободное владение
Английский: продвинутый
Дополнительная информация:
Ключевые качества: ответственность
Гражданство: Украинец
Семейное положение: Женат
Дети: есть
Возможность командировок: есть