milkamoon

Миляуша milkamoon

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Уникальные тексты (копирайт/рерайт); Написание описаний товаров, отзывов.

Копирайтер

дек 2012 - фев 2013 (3 мес)

Авеб (Киев) (http://www.aweb.com.ua)

Удаленная работа.

Написание текстов с использованием SEO-ключей.

Копирайт/рерайт.

Офис-менеджер

ноя 2012 - янв 2013 (3 мес)

Аренда Трак (Набережные Челны) (http://www.arenda-truck.ru)

Автомобильная промышленность и Автобизнес

Наполнение сайта контентом, написание SEO-текстов, поиск потенциальных клиентов (арендодателей и арендаторов спецтехники), продвижение сайта в социальных сетях (SSM)

Копирайтер

июл 2012 - ноя 2012 (5 мес)

INFINITY PROMO (Казань) (http://www.infinity-promo.ru/)

Реклама и PR-услуги

Наполнение сайтов контентом;

Написание уникальных статей, релизов (копирайт/рерайт);

Написание SEO-текстов, новостей.

Копирайтинг
нет отзывов
от $4
от 1 дня
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