Уникальные тексты (копирайт/рерайт); Написание описаний товаров, отзывов.
Копирайтер
дек 2012 - фев 2013 (3 мес)
Авеб (Киев) (http://www.aweb.com.ua)
Удаленная работа.
Написание текстов с использованием SEO-ключей.
Копирайт/рерайт.
Офис-менеджер
ноя 2012 - янв 2013 (3 мес)
Аренда Трак (Набережные Челны) (http://www.arenda-truck.ru)
Автомобильная промышленность и Автобизнес
Наполнение сайта контентом, написание SEO-текстов, поиск потенциальных клиентов (арендодателей и арендаторов спецтехники), продвижение сайта в социальных сетях (SSM)
Копирайтер
июл 2012 - ноя 2012 (5 мес)
INFINITY PROMO (Казань) (http://www.infinity-promo.ru/)
Реклама и PR-услуги
Наполнение сайтов контентом;
Написание уникальных статей, релизов (копирайт/рерайт);
Написание SEO-текстов, новостей.
Копирайтинг
нет отзывов
от $4
от 1 дня
#10618