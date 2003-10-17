milko_milkovich

Занимаюсь переводами текстов/Занимаюсь архитектурным дизайном/Занимаюсь обработкой фотографий/Умею работать с Word и Excel

Про переводы текстов.

Знаю хорошо украинский, русский, английский, польский, немецкий, французский языки, могу перевести в понятной форме по этим языкам разные текста. Даже если вам нужно перевести другой язык, я хорошо владею переводчиками и также могу перевести их хорошо.

Про архитектурный дизайн.

В 2023 году заканчиваю обучение,но уже имела дела с созданием личных проектов. В этих проектах были требования к чертежам(как будет выглядеть помещение внутри,снаружи, также фасады,разрезы и тд),как будет выглядеть в 3D.

Про обработки фотографий.

Занимаюсь этим ,как только приобрела телефон,люблю очень фотографироваться и обрабатывала по началу только свои фотографии,но параллельно с учебой,как подработка в интернете людям помогала обрабатывать их фото.