milkyway20000

Анастасия milkyway20000

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Образование:Российский государственный гуманитарный университет, Москва

Учебно-Научный Центр Социальной Антропологии,Социальная антропология и этнология 2015-2019

Основные навыки:

-      Знания в области этнографии, социальной и физической антропологии

-      Перевод антропологической, художественной и научно-популярной литературы

-      Владение методом антропологической реконструкции по методу М.М. Герасимова

-      Владение методами полевого исследования: наблюдение, анкетирование, опрос, интервью.

-      Английский язык В2

-      Французский язык А2

Прочие навыки:

Деловая переписка

Работа в CRM "Клиентикс"

Работа с кассой

Работа с терминалом

Звонки по холодной и теплой базе

Звонки по скрипту

Консультирование