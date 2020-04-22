milkyway20000

Образование:Российский государственный гуманитарный университет, Москва
Учебно-Научный Центр Социальной Антропологии,Социальная антропология и этнология 2015-2019
Основные навыки:
- Знания в области этнографии, социальной и физической антропологии
- Перевод антропологической, художественной и научно-популярной литературы
- Владение методом антропологической реконструкции по методу М.М. Герасимова
- Владение методами полевого исследования: наблюдение, анкетирование, опрос, интервью.
- Английский язык В2
- Французский язык А2
Прочие навыки:
Деловая переписка
Работа в CRM "Клиентикс"
Работа с кассой
Работа с терминалом
Звонки по холодной и теплой базе
Звонки по скрипту
Консультирование
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