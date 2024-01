Музыкальный журналист в недалеком прошлом. дикое желание работать с текстом

Не плагиат, но аналогия…В начале двадцатого столетия Джона Рида

так"вштырил" план ГОЭРЛО и декада дней, проведенная в молодой

соцстране, что не вытерпел он, сел и написал, как следствие попал в

вечность.Моя задача не такая фундаментальная, мне бы работу найти и

потому, через сосредоточие всего лишь 10 песен, попытаюсь дать

описательную форму своего резюме. Во первых чарт:

1. depeche mode 'police of truth'

2. nirvana 'smells like teen spirit'

3. f.s.o.l. 'papua new guin'

4. мт "скорость"

5. radiohead 'ok computer'

6. дельфин " я люблю людей"

7. j.j.johanson 'on the radio'

8. калинов мост "родная"

9. royksopp 'happy up here'

10. psb 'varnable'

Концепт мастби! в конце века научнотехнологическо прогресса в мой мозг

врезался черно-белый образ молодого Утесова Леонида Осиповича в работе

Александрова. Там великий в форме пастуха поведал, что песня строить и

жить помогает. Оспаривать постулаты не намерен, но через приведенные

(знаковые для меня) треки попытаюсь изложить свой байопик.

1. В мир бренчащих гитар я попал с подачи моего дядьки меломана, из

его воспоминаний знаю, что уже в 1977 году, в два года от роду мне

приходилось умолкать слушать в наушниках дипперпл, ледзеппелин и

блэксаббат. Конечно же мои капризные соловыступления меркли пред

творчеством господ Планта, Ковердейла, Осборна и других. Орали они

яростнее и грамотнее. К 1983 году я превратился в уверенного

пользователя бобинного магнитофона Нота 202 и был горд тем что

несмотря на мои 8 лет умею переключать рычаг скорости с 9 на 19ую и

знаю группу супермакс(личная встреча с мистером Хаунштейном произойдет

в Краснодаре через 20 лет, но об этом смотри далее по тексту в низ).

Проживая на острове Сахалин и учитывая весьма интригующее политическое

состояние нашей страны от ссср к суверенной россии, мне больше ничего

не оставалось делать,как слушать, то что придется и найдется.

Координальным образом все изменилось в один из августовских дней 1990

года. Был услышан албом Виолэйтор баззильдонской четверки.Многие мои

сверстники сравнивали проигрыш в полис оф трутх с вытягиванием у кота

яиц, меня же этот звуковой эффект в частности и альбом в целом

соподвиг на приобретение небольшой тетеради, куда я вносил любую инфу

о ДМ с одной стороны, о Куинн с другой. В то интересное время даже

названия песен были подарком, какой там net, "Ровеснику" слава! Итак

за год до путча произошла революция внутри меня, стал я меломаном

сознательным из 2 года понял, что о музыке можно и не разговаривать,

не всем на планете земля интересно где, когда, и при каких

обстоятельствах записывалось то или иное творение. Вот такая политика

правды))))))

2. МТВ приходило в Россию скромно, один раз в неделю, в течение часа.

Топтэн- классика жанра! И гранжем пахнуло так здорово, что записывали

клипы Коббейна, Гролла и Новоселика прям с телевизора.В видеосалоне,

объяснив о наличии несколькоких видеоклипов нирваны в начале

видеокассеты и высказав пожелание добить оставшееся место клипами 91

года выпуска владелец видеосалона заверил видеотэйпинг будет

высококлассным, ролики запишутся без пауз, РВАНО НЕ БУДЕТ))))))))))Вот

уже как 15 лет нет нирваны, я все также ищу свою(не буддист, но все

же) и продолжаю слушать альтернативу.

3. В мир электронной музыки я вошел уже с помощью аудио кассет, до сих

пор остается загадкой, при каких обстоятельствах в Сахалинскую область

в 1992 году попадали первые тома немецких компиляций technotrax. Среди

тевтонских технарей, стертых из моей памяти навсегда, имели место

англичане future sound of london, по сей день пытаюсь отследить их

экзерсисы, but papua new guin always on my mind.

4-6. К 1997му, уже отучившись в техникуме и отдав сполна долг горячо

любимой родине, проходив полтора года в непромокаемой кирзовой обуви,

я оказываюсь в городе Иваново, где можно сказать начинается афера под

названием"как я учился на юриста, но так им не стал", забегая вперед

отмечу, что диплом юриста, я имею, но по специальности не работал ни

дня. Первое мое техническое образование "выстрелило" более продуктивно

- 2 месяца работал мастером на стройке, но все же о музыке.... В

период обучения в Ивановском Государственном Университете властителями

моих дум становятся следующие граждане: Том Йорк, Илья Лагутенко,

Андрей Лысиков(aka dolphin), в фм пространстве королят ак троицкий и

ддж сухов(ностальгирую по гаражу порой).И вот уже 12 лет с подачи

названных, стараюсь избегать еды из микроволновки, все также превышаю

скорость не пользуясь личным автотранспортом и конечно же еще больше

люблю людей( кстати, уже работая в г. Краснодаре сбылась моя мечта как

активного слушателя, трижды, от вяло текущей беседы до весьма

динамичного диалога проводил интервью с Дельфином и свои вопросы"что

для вас является эталоном пошлости?,"нет ли желания выпустить сборник:

Худшее или не любимые песни фанатов Дельфина?", считаю весьма

оригинальными.

7. К третьему курсу обучения в ИВГУ пришла мне мысль, что не Плевака

не Вышинский не являются для меня образцом для подражания, зато

родился к этому времени(2002) концепт радийной программы "Эклектика",

что душой кривить, инспирировалось это, благодаря работе Артемия

Кивовича Троицкого "ФМ Достоевский" на европаплюс. Трек 'on the radio'

from 'antenna' шведского андрогина Йохансона должен был открывать

первый выпуск моей музыкально - просветительской программы на

областном ивановском канале, но звонок моего бывшего друга и

компаньона, с предложением переезда в город Краснодар для создания

телевизионной инормационно - развлекательной программы "Тумблер ON",

заставило меня сменить среднеполосье на Кубань. А Джей Джей все таки

спел первым в "Эклектике", но только уже на краевом краснодарском Рокс

ФМ, в течение полугода под ником Миллер я вешал о не танцевальной

электронной музыке в рамках проекта Clubchanel.

8. С 2002 по 2006 год в столице Краснодарского края случилось мое

погружение в среду тв, радио и журналистики. Без теории, но с диким

желанием я научился писать сценарии, тексты, проводить тв и радио

программы, брать интервью у российских и не очень музыкантов, которые

по долгу своей профдеятельности посещали южный город. Дмитрия Ревякина

считаю самым стержневым собеседником из числа тех с кем имел удачу

пересечься(Кирпичи, Наив, Психея, Ночные Снайперы, Дельфин, Мара, Небо

Здесь, Агата Кристи, КиШ, Чайф, Каста, Amatory, Supermax, Soulfly,

Exploited,W.A.S.P,Doro и другие). К провалам как интервьюера могу

отнести Чичерина, Алиса, О.Арефьева и в какой то степени Пикник(умно,

но не для таргет группы нашей программы).

9-10. Обганяя ход макро и микро экономических показателей в 2006 году

в моей жизни случился кризис. Я ухожу из проекта, познаю пик своей

дипрессии и переезжаю на свою историческую родину, для того чтобы

окончательно понять, что на базисе прошлого no future. Проведя

ключевые 33 года в обстановке приближенной к строительству, мигрирую с

Сахалина вновь в Краснодарский край, где "воскрешаю":)))) уже в

качестве арджея на радио Шансон- Ейск(весело под псайз делать записные

программы про бутырку). Переферийность и вроде бы наметевшиеся

перспективы по перемене семейного статуса заставили меня переехать в

московскую область и здесь мне в пору вспомнить норгов Royksopp и

пропеть от территориальной близости к стольному граду happy up here, а

также немного переиначив смысл песни лондонского семейного дуэта pet

shop boys чуть жалобно пропеть, я сейчас без любимой работы so

varnable..........