millioner13rus

Алексей Осипов millioner13rusmillioner13rus
29 летРоссия/Саранск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Профессионально настрою Яндекс.Директ и РСЯ. Приведу десятки новых клиентов.
Здравствуйте! Меня зовут Алексей Осипов.
Я занимаюсь настройкой контекстной рекламы Яндекс.Директ и РСЯ.
За все время я настроил несколько десятков качественных рекламных кампаний и привел моим заказчикам несколько тысяч новых клиентов.
С удовольствием возьмусь за ваш проект и приведу в ваш бизнес сотни новых клиентов!
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